وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعقد اجتماعاً استعدادا لامتحانات الترم الأول

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بالاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 على كافة الأصعدة لضمان سير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

ولفت محافظ أسيوط، إلى ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والالتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الإمتحانات ومنع أي محاولات للغش فضلاً عن التأكيد على مراجعة كشوف الطلاب قبل بداية الامتحانات لضمان عدم وجود أي أخطاء في توزيع الطلاب على اللجان.

وشدد محافظ أسيوط على الإلتزام بمواصفات ورقة الامتحانات والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب مع تشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.



وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد عقدت اجتماعاً مع موجهي العموم وموجهي أوائل المواد الدراسية لمتابعة تنفيذ تعليمات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ وذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية ،ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وشؤون الطلاب ومسئولو الدعم والتواصل ورؤساء الأقسام وموجهي عموم المديرية وموجهي أوائل المواد.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى مناقشة آليات تنظيم العمل بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بإعداد نماذج الأسئلة وضمان جودة سير الإمتحانات في كافة المدارس على مستوى المحافظة مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات مع ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.

وشدد أبو النصر، على تطبيق العقوبات القانونية بشأن المساعدة على الغش وأعمال الإخلال بالامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة وتعديلاتها بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان لافتاً إلى التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أي وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة مثل سماعات البلوتوث والنظارات والساعات الرقمية وغيرها مشيراً إلى ضرورة إعلان جدول الامتحان والتعليمات للطلاب في مكان ظاهر بالمدارس وتحديد الحجرات المحددة لأداء الامتحان طبقاً لأرقام الجلوس حتى يسهل على الطالب التوجه إلى الحجرة المخصصة لأداء امتحانه بسهولة ويسر.