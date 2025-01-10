وكيل صحة شمال سيناء يتفقد الوحدات والمستشفيات ويُحيل المتغيبين للتحقيق

العريش - محمد حسين

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة تفقدية مفاجئة شملت وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في الشيخ زويد ورفح، بهدف متابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأ الدكتور بدر، جولته بزيارة مراكز الرعاية في مناطق الخروبة، قبر عمير، والظهير، ثم استكملها بتفقد مركز الرعاية في البرث ومستشفى رفح.

وشملت الزيارة غرف الاستقبال، الصيدليات، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، المستلزمات الطبية، الأمصال، واللقاحات.

وخلال الجولة، أصدر الدكتور بدر توجيهات بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، مؤكدًا على أهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر، خاصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية. كما شملت الجولة زيارة مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على سير العمل هناك والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور بدر أن هذه الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان جاهزية الخدمات الصحية على مدار الساعة.

يأتى في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة الصحة، قام الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة إلى وحدات الرعاية الأساسية بمدينة العريش، حيث شملت الجولة وحدات الرعاية في مركز عاطف السادات ومنطقة العبور.

وخلال الجولة، فحص الدكتور أسامة، كفاءة أجهزة مبادرة الاعتلال الكلوي وأجرى فحصًا شخصيًا للتأكد من جاهزيتها، موضحا أن الجولة تأتي ضمن تكليفات وكيل الوزارة بمتابعة الأداء في المنشآت الصحية بشمال سيناء، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.