هروب جندى إسرائيلى قبل اعتقاله بالبرازيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة

أحمد علوى

هرب جندي إسرائيلي من البرازيل قبل إلقاء القبض عليه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد بلاغ تقدمت به منظمة حقوقية، يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلة الجندي الإسرائيلي قولها: "إنه ليس رهن الاعتقال، والآن نحن مهتمون بقدومه إلى إسرائيل، من كان عليه تقديم المساعدة له، ساعده بالفعل".

وأشارت الهيئة إلى أن وسائل إعلام برازيلية أفادت، بأن محكمة في البرازيل أمرت الشرطة بفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد، وذلك بشبهة "تورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

بحسب التقارير، تم في البرازيل التعرف على الجندي الإسرائيلي الذي شارك في تدمير مبنى سكني في غزة، باستخدام متفجرات، خارج إطار العمليات القتالية في نوفمبر الماضي، وفي إطار عمليات انتقامية من الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحركات الشرطة البرازيلية تجاه الجندي الإسرائيلي جاءت نتاج بلاغ تقدمت به منظمة فلسطينية تُدعى "هند رجب" (HRF)، يقع مقرها في بلجيكا وتُعرف بنشاطها في تتبع الجنود الإسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارتهم لدول أجنبية.

وتحمل المنظمة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي كان عمرها 5 سنوات حين قتلها قصف إسرائيلي استهدفها مع أفراد أسرتها في حي تل الهوى جنوب غزة في يناير 2024.

وتسعى المنظمة إلى جمع أدلة ضدهم وتقديم بلاغات رسمية لاعتقالهم في تلك الدول التي يزورونها. ووفقًا للمنظمة، فإن المباني التي دُمرت خلال العملية التي شارك فيها الجندي كانت تُستخدم كملاجئ للفلسطينيين النازحين.

وأشارت المنظمة إلى أنها أرفقت أكثر من 500 وثيقة لدعم الشكوى وطالبت المحكمة باعتقال الجندي خشية مغادرته البرازيل.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى حادثة سابقة، فر فيها ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي من قبرص بعد أن نشرت المنظمة الفلسطينية صورته واسمه وأعلنت تقديم شكوى ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب.