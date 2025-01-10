مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. صور

كتب محمود عبد الراضي

في ضربات أمنية متلاحقة لمتجرى المواد المخدرة، نجحت الداخلية في ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة فى إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

جانب من المضبوطات

استهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ " الدقهلية - القليوبية") عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم ( أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة)، بالإضافة إلى ( 68 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات المتنوعة ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 100 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة