مصعد عقار يتسبب فى مصرع سيدة بمنطقة بولاق الدكرور.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تسبب مصعد عقار في مصرع سيدة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث أغلق الباب على رأسها، مما أسفر عن إصابتها ووفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع سيدة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية أثناء محاولتها استقلال المصعد، فوجئت بغلق الباب، مما أدى إلى إصابتها، لتلقى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



