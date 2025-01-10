مدير عام الشباب والرياضة يبحث طلبات الأندية ومراكز الشباب

بورسعيد - محمد عزام

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، لقاءً موسعا مع النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، لبحث طلباتهم والوقوف علي آليات تنفيذها.

عقد اللقاء بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الكائنة في حي الزهور ببورسعيد ، بحضور الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد .

أدار اللقاء الاعلامي محمد سليمان، ودار حوار مثمر بين الدكتور محمود حسين، ومحمد عبد العزيز ، ورؤساء الأندية ومراكز الشباب، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تُثمر في تطور الرياضات المختلفة بالمحافظة.

وتناول اللقاء ، الحديث عن عدد من الملفات التي أثارها رؤساء الأندية والمراكز ما بين الدعم المقدم للأتشطة المختلفة ، وسداد قيم الخدمات ، وكذلك التدريبات الخاصة بالفرق التي تشارك بالبطولات المحلية والدولية.

وتحدث محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد ، عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد، وتوفير بنية رياضية عالمية ، جعلت بورسعيد مؤهلة لاستقبال كافة الفعاليات الرياضية على أرضها.

كما أشار إلى أهمية السياحة الرياضية وقدرة محافظة بورسعيد علي استغلال الإمكانيات الرياضية والموقع الجغرافي المميز لها ، مؤكدا على أهمية الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب والأندية ، ودعم الوزارة لشباب المستثمرين مما يعود بالنفع علي المركز والشباب.

وثمن مدير عام الشباب والرياضة دعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للشباب، لاسيما بعد تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب لاهالى حي الفيروز بمدينة بورفؤاد وايضا إقامة مركز شباب بحي الضواحي.



ومن جانبه طرح الدكتور احمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد ، اقتراحا بأن تكون الكلية استشاري للمديرية مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العلمية بها، وضرورة التعاون بين إمكانيات المديرية من مراكز شباب وأندية وغيرها، والكلية والذي سيعود بالنفع في ها القطاع بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمود حسين ، على ضرورة عقد اللقاء شهرياً لحل كل المشكلات التي تواجه الأندية والمراكز ، وكذلك تم حل العديد من المشكلات التي تواجه بعض مراكز الشباب خلال اللقاء.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن اللجنة في تواصل دائم مع وزارة الشباب والرياضة بحل كل المشكلات التي تواجه المنشآت الرياضية.

وتطرق في الحديث عن أعمال الإنشاء في النادي المصري الجديد التي وصلت معدلاتها إلى حوالي 70% ، وجاري الإستكمال حتي الإفتتاح أول يوليو خلال هذا العام.

واختتم اللقاء بوضع عدد من التوصيات اهمها : انعقاد اللقاء بشكل شهري بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، رفع طلبات رؤساء مراكز الأندية ومراكز الشباب بمذكرة إلى الوزارة ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.



إحدى الاقتراحات



حضور اللقاء بالمدينة



قيادات المديرية



جانب آخر من حضور اللقاء



عميد كلية تربية رياضية



حضور لقاء الشباب والرياضة



كلمة دكتور محمود



كلمة محمد عبدالعزيز



الدكتور محمود حسين



