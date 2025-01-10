مدارس الجيزة جاهزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعدادها الكامل لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، غدًا الأحد 11 يناير 2025، وذلك بقيادة سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأشارت المديرية في بيان لها، إلى أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة على أعلى مستوى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تكفل للطلاب تحقيق أفضل النتائج، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وحددت الإدارات التعليمية ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع ارتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- ممنوع نهائيًا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان وعدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام باتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان وكتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب ومغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.



تجهيز الفصول



جاهزية الفصول استعدادا للامتحانات



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي



مدارس الجيزة جاهزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الاول



مدارس الجيزة جاهزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول