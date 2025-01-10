محافظ المنيا يبحث موقف تنفيذ مشروع الغابات الشجرية بالصحراوى الغربى

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع الغابات الشجرية التي ستروى بمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة بالصحراوي الغربي لمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ولجنة مكونة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة والرى وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

تناول الاجتماع، سبل الإسراع في بدء تنفيذ المشروع الذي تم التعاقد عليه مع إحدى الشركات في عام 2022 على مساحة 2500 فدان. وأوضح المحافظ أن جميع الموافقات البيئية المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الموافقات اللازمة، متوفرة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون للشركة المنفذة أو أي جهة أخرى للاستفادة من هذا المشروع القومي.

وأشار اللواء كدواني، إلى أهمية المشروع في تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات، وهي جاهزة حالياً لضخ المياه المعالجة لري الغابات الشجرية. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، الذي يمثل جزءاً أساسياً من حل مشكلة مصرف المحيط التي تؤرق المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية لحل مشكلة مصرف المحيط، وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.