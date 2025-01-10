محافظ الأقصر يتفقد معدية الأهالي وإنشاء مرسى اللنشات والمراكب الشراعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة سير عمل معدية الأهالى بالبر الشرقى والإلتزام بتسعيرة الركوب ، وكذلك تفقد الموقع الجديد المقرر لإنشاء مرسى اللنشات والمراكب الشراعية.

كما تابع محافظ الأقصر سير أعمال منظومة النظافة على كورنيش النيل ، وذلك بحضور كل من اللواء هشام الشيمى السكرتير المساعد بالمحافظة واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر أن هذه المراسي ستخدم حركة اللنشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه ، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقاً لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجاباً على الهوية البصرية للمحافظة، موجهاً بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتى يتعين تشغيلها في الموسم السياحي الحالي.

فيما أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها رفع كفاءة القطاع السياحى بالتزامن مع الانتعاش السياحي بالموسم الحالي وزيادة نسب الإشغال لما يزيد عن 90%، لذلك يتم تكثيف الجهود لزيادة أعداد الغرف الفندقية من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وتنفيذ أكثر من 43 دورة تدريبية لكل العاملين بالقطاع السياحى بدءاً من سائقى الحنطور والمراكب الشراعية لترسيخ أهمية السلوكيات الإيجابية تجاه السياح.

كما يجرى دراسة زيادة الأنشطة الترفيهية الليلية للأهالي والسياح وكذلك وضع السياحة الريفية والسفارى على البرنامج السياحى ، و أيضاً جارى العمل على تطوير مدينة إسنا والمناطق الأثرية بها ( معبد إسنا – وكالة الجداوى – الكورنيش –هويس قناطر إسنا)، لإعادة وضعها ضمن البرنامج السياحي لزوار المحافظة الأمر الذى بدأت تبرز نتائجه حيث ازدادت أعداد البواخر التي تضع إسنا ضمن برنامج الزيارة لتصل إلى 68 باخرة.



جولة لمتابعة أعمال إنشاء مرسى اللانشات والمراكب الشراعية



جولة المحافظ على معدية الأهالى بين الشرق والغرب