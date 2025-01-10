محافظ أسيوط يتابع تطوير ورفع كفاءة حاضنة الأعمال التكنولوجية بعرب المدابغ

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال التطوير ورفع كفاءة حاضنة الأعمال التكنولوجية بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط للمشروعات الصناعية الصغيرة في مختلف المجالات وذلك لاستغلالها الإستغلال الأمثل والإستفادة منها لتشغيل أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

و تفقد المحافظ أقسام الحاضنة والوحدات المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتم تخصيص وحدات الدور الأرضي من المبنى الإداري لعمل حاضنات وذلك لبحث كيفية تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية وذلك عقب رفع كفاءتها.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن المحافظة تسعى إلى توفير فرص للتدريب المهني للشباب من الجنسين وتنمية المهارات القائمة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ولديها خطة طموحة نحو التوسع في إقامة الورش الصناعية والحرفية وحث الشباب على استخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمي والصناعي ورفع مستوى التنافسية ومساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع إقتصادية ناجحة وتوفير المكان المناسب المجهز للعمل بالكامل والدعم الفني له.

وأكد المحافظ ،على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدور الهام لقطاع ريادة الأعمال في تحقيق خطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لمساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة لدورها في خلق فرص عمل جديدة ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي.