فحص 1200 شخص مجانا ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" الطبية في دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

و نظمت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية مجانية بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، والتي استمرت على مدار يومين، تضمنت القافلة 10 عيادات تخصصية، فضلا عن تزويدها بوحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم فحص 1270 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلي إحالة 4 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلا عن استصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لحالة أخري.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أنه قد تم إجراء 314 تحليلا بمعمل الدم، إضافة إلى 22 تحليل بمعمل الطفيليات، موضحا أنه تم فحص 37 حالة بالأشعة و 14 حالة بالسونار.

وأضاف "بدران" أنه قد تم فحص 151 حالة، ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، مؤكدا أنه قد تم عقد 8 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 93 مواطنا.