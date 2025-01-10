طوارئ في إنجلترا وسط توقعات بانخفاض درجة الحرارة الى 20 تحت الصفر

كتبت : نهال أبو السعود

أصدرت السلطات في إنجلترا، تحذيرا يمتد من اليوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت وكالة أمن الصحة في المملكة المتحدة، إن تأثيرات الطقس البارد من المرجح أن تشعر بها جميع الخدمات الصحية.

وأضافت في بيان: "يمكن أن يكون لهذا الطقس تأثير خطير على صحة بعض الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نستمر في التحقق من الأصدقاء والعائلة والجيران الأكثر عرضة للخطر".

وتابعت: "قد يكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والتهابات الصدر نتيجة لدرجات الحرارة الباردة".

توجد تحذيرات من الجليد أصدرها مكتب الأرصاد الجوية في معظم أنحاء جنوب غرب وويلز وأيرلندا الشمالية وشمال اسكتلندا، بالإضافة إلى الساحل الشرقي لإنجلترا الممتد من نورثمبرلاند إلى إسيكس وتنتهي التحذيرات في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة.

وقال ليام إسليك، خبير الأرصاد الجوية : "ستكون هناك بضعة أيام أخرى باردة، وستتعافى في أوائل الأسبوع المقبل من المرجح أن تشهد أي منطقة في المملكة المتحدة انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ومن المرجح أن تشهد صقيعًا شديدًا وجليدًا يتشكل بين عشية وضحاها الليلة".

وقال إسليك: "نظرًا لأن هذا المطر يسقط على بعض الأراضي الباردة جدًا، فمن المرجح أن يتحول إلى ظروف جليدية أيضًا لذا، فإننا ننصح الناس بالحذر إذا كنت تسافر في ظل درجات الحرارة الباردة هذه غدًا، ولكن على الأقل سيكون الجو مستقرًا تمامًا، وبعيدًا عن ضباب الجليد سيكون الجو لطيفًا ومشرقًا ومشمسًا".

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا ليلة الجمعة أدنى درجات الحرارة خلال موجة البرد، مع احتمالية درجات حرارة تتراوح بين -15 درجة مئوية و-20 درجة مئوية وأضاف إسليك: "سيظل يوم السبت باردًا مرة أخرى، للأسف".

وتسببت الثلوج والرياح حتى الآن في تعطيل السفر، مع إجبار خطوط السكك الحديدية على الإغلاق وأغلقت مئات المدارس في اسكتلندا وحوالي 90 مدرسة في ويلز يوم الخميس.