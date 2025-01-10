ضبط المتهم بتحريض كلب شرس على مهاجمة عامل في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم باستخدام كلب لمهاجمة عامل بمحل، والتسبب في إصابته، بسبب خلاف بينهما على دخول الكلب للمحل الخاص بالمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عامل بمحل عصير، لهجوم كلب شرس، مما أسفر عن إصابته.

بإجراء التحريات تبين للمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن المجني عليه منع شاب من دخول كلبه للمحل، مما دفع الأخير لاستخدام الكلب في مهاجمة العامل، حيث تسبب في إصابته بعدة جروح.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، والتحفظ على الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.