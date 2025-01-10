صحة سوهاج: سحب 26 ألف عينة مياه لضمان مطابقتها وصلاحية استخدامها

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن إدارة صحة البيئة التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة كثفت من جهودها خلال العام الماضي 2024، وذلك لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين موضحاً انه تم إستهداف 39 ألفا و432 موقعا تضمنت المدارس و المنازل و خزانات المياه العامة والخاصة و دورات المياه بدور العبادة وحمامات السباحة و الأسواق العامة و مزارع الدواجن و أماكن تربية الحيوانات و المعسكرات و المجازر و الجبانات و مقالب القمامة ومصانع تدوير المخلفات وغيرها من الأماكن المدرجة بخطة المديرية و ذلك بغرض متابعة الإجراءات الوقائية و البيئية و الإشتراطات الصحية.

وأضاف " دويدار " أنه تم سحب 25 ألفا و819 عينة مياه من مختلف المصادر لفحصها و تحليلها و ضمان مطابقتها للمواصفات و الإستراطات الصحية.

أضاف الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي أنه جري سحب تلك العينات من محطات المياه المختلفة و مصادر المياه الجوفية و المرشحة و الخليط و محطات وحدات الغسيل الكلوي و مصارف المياه و الصرف الصناعي و محطات معالجة الصرف الصحي وغيرها.

وأوضح "دويدار" أن أهداف تلك الجهود حماية صحة المواطنين و ضمان سلامة مصادر المياه،و التأكد من تطبيق معايير الصحة العامة و تعزيز الوعي الصحي و البيئي.



فيما قال الدكتور مصطفى أحمد عبدالله مدير إدارة صحة البيئة أن عشرات الشكاوي وردت إلي الإدارة من مكتب وكيل وزارة الصحة و إدارة خدمة المواطنين بالمديرية و كذلك الجهات الحكومية الأخري و تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و فحصها للتأكد من صحتها و الاستجابة لها.