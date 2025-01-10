شهداء ومصابون فى غارة إسرائيلية على "طيردبا" جنوب لبنان

إيمان حنا

شن العدوان الإسرائيلى غارة استهدفت بلدة طيردبا فى قضاء صور جنوب لبنان، وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بلبنان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة طيردبا أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح كحصيلة أولية.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، أنه يجب تعزيز وقف إطلاق النار الذي حصل بعد الحرب، وسيكون لإيطاليا دور في هذا الشأن لاسيما من خلال جنودها ضمن اليونيفيل.

وأكد أن وجود رئيس للبنان يتمتع بحكمة ومصداقية كبيرة، أمر مهم للسلام ليس فقط في لبنان بل في الشرق الأوسط أيضًا، وشدد على أن انتخاب الرئيس ضمانة لاستقرار لبنان وسيسمح بتعزيز العلاقات الثنائية وأيضًا على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بما فيه مصلحة البلدين، ولبنان مهم جدا بالنسبة لإيطاليا، معتبرًا أن لبنان سيكون قادرًا على تأدية الدور الذي يستحق.

ولفت ياجاني إلى أن عون صديق إيطاليا، والإيطاليون مسرورون بانتخابه، وسنعمل معًا في الأشهر والسنوات المقبلة، وقال أنا متفائل بأنه مع انتخاب عون وتغيير النظام في سوريا، يمكن البناء على ذلك والتطلع إلى مستقبل أفضل.