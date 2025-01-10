سيدة تلطخ وجه وزير ألمانى برغوة حلاقة.. والأخير يعلق: ياريتها كانت كريمة

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وكالة الأنباء الألمانية، فيديو يظهر لحظة رشق ناشطة ضد وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر برغوة الحلاقة في مدينة غرايفسفالد شمال البلاد أثناء جولة انتخابية.

وفي الفيديو المتداول قال ليندنر تعليقا على الحادث: للأسف لم تكن كريمة بل كانت مجرد صابون، على الأقل كان من الأفضل أن تقوم بهذا بشكل أفضل، وعند ذلك كنت سأتناول شيء منه".

وتتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -في 23 فبراير 2025- وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت لانهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

وجاء تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار.

وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون "في 23 فبراير، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة".

وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية، في شهر نوفمبر الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف الحاكم.