سعر السمك اليوم الجمعة 10-1-2025 فى الإسماعيلية.. البلطى بـ45 جنيها

الإسماعيلية - صبرى غانم

يعتبر سوق أسماك الإسماعيلية المطور الجديد بطريق البلاجات من أشهر الأسواق فى المحافظة، حيث يشهد السوق طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الجمعة 10-1-2025.

ويستقبل السوق كميات من أسماك البورى والجمبري والطوبارة، والسمك الدنيس، وسمك موسى، والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال عطية صالح أحد تجار سوق الإسماعيلية للأسماك أن أسعار الأسماك تشهد انخفاض طفيف فى الأسعار خاصة أسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار أن أسعار البلطى تتراوح من 45 إلى 85 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ بـ140 جنيها، وكيلو البورى يتراوح سعره من 150 إلى 175 جنيها، بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 150 إلى 300 جنيه حسب الحجم والوزن، وكيلو الجمبري يبدأ من 70 جنيها حتى 340 جنيها حسب الحجم، وكيلو فوارغ البورى بـ80 جنيها والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 250 حتى 360 جنيها، وكيلو القاروص بـ150 جنيها، وكيلو السمك الجوابى المبطرخ بـ65 جنيها، وكيلو السمك اللوت بـ190 جنيها، وكيلو السهليه المبطرخة بـ175 جنيها، وكيلو البطارخ بـ650 جنيها.