رئيسة الوزراء الإيطالية: عون سيضمن للبنان قيادة آمنة وذات سلطة

فاطمة شوقى

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "أود أن أتقدم بالنيابة عن نفسي وعن الحكومة الإيطالية بالتهنئة إلى العماد جوزيف عون على انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية"، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية .

ونقلت مذكرة صدرت الجمعة عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية عن ميلوني، أنها "على يقين من أن الرئيس عون سينجح في أن يضمن قيادة آمنة وذات سلطة، للبنان، الذي يمثل بلداً شريكاً وصديقاً لإيطاليا، إذ تربطنا وإياه علاقات تاريخية وعميقة".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجانى سينتقل إلى العاصمة اللبنانية بيروت بمجرد انتهاء مهمته في سوريا، اليوم الجمعة، ومن المرتقب أنه سيلتقي الرئيس المنتخب حديثا لبلاد الأرز العماد جوزيف عون.

وكانت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فى لبنان كايا كالاس، هنأت العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان، وأكدت فى بيان لها أن هذه الخطوة المهمة لحظة أمل وتجدد للشعب اللبناني، وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الثابت للشعب اللبناني.

كما أشادت بالنواب اللبنانيين لتوصلهم إلى توافق واسع وإظهارهم المسؤولية؛ وقالت إن روح الوحدة الوطنية أساسية للسماح بمشاركة جميع المواطنين، من جميع مكونات المجتمع، للتغلب على آثار النزاعات الأخيرة، ودفع جهود إعادة الإعمار، والشروع في مسار الاستقرار السياسي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وأعربت عن تطلع الاتحاد الأوربى إلى التشكيل السريع لحكومة كاملة الأهلية قادرة على المضي قدماً بجدول أعمال موجه نحو الإصلاح وتطلعي. وسيمهِّد ذلك الطريق لتجديد الدعم الدولي وإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بصورة كاملة.