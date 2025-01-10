حصاد الوزارات.. الزراعة: 180 قافلة بيطرية مجانية فى عام 2024

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الزراعة: 180 قافلة بيطرية مجانية فى 2024 عالجت 132 ألف رأس حيوان

وزير الصحة يبحث مع رئيسة ومؤسس معهد صحة المرأة بالولايات المتحدة سبل التعاون

وظائف بالبوسنة والهرسك بمرتبات 700 يورو.. طريقة التقديم والمستندات اللازمة

تنطلق غدًا.. مواعيد امتحانات الترم الأول لتلاميذ ابتدائى فى الجيزة

وزارة العمل فى 7 أيام.. مُناقشة المسودة الأُولىّ لمشروع قانون العمالة المنزلية

وزير الزراعة يلتقى نظرائه من مدغشقر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى

الصحة: تقديم 2.6 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة الوادى الجديد فى 2024

رئيس جامعة القاهرة يطمئن على سير الامتحانات بالكليات ويواصل جولاته الميدانية

وزارة العمل تعلن عن 300 وظيفة فى مجال الصناعات الدوائية براتب 8 آلاف جنيه

السبت.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الأول

مساجد مصر تتحدث عن المواطنة وتنظيم الأسرة فى خطبة الجمعة اليوم