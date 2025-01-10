جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

وحسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل الإدارات التعليمية في المحافظة، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي، السبت 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية، والإثنين 13 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والأربعاء 15 يناير امتحان مادتي الرياضات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.

وأعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع ارتداء أي زي مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول في الامتحان وعدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام باتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان حرصًا على ضبط اللجان وكتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب ومغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.