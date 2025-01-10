اليوم السابع
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توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

الجمعة، 10 يناير 2025 01:39 م
توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية بطاطين
الدقهلية شريف الديب

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قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن جمعية الأورمان الخيرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وزعت 2500 بطانية  للأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز ومدن بنطاق المحافظة كمرحلة أولى، ووجه رسالة شكر وتقدير للجمعية على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديره للدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية في المشاركة في تنفيذ مشروعات وتوصيل خدمات للمواطنين وجهودهم الملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين في كل مكان، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية حالة مميزة لأبناء الدقهلية فهم سباقون في العمل الخيري والعام.

من جانبه، قال عبد الخالق عبد العظيم مدير المشروعات بجمعية الأورمان بالدقهلية، إن هناك تعاون مستمر بين جمعية الأورمان ومحافظة الدقهلية في كثير من المجالات التي يحتاجها المواطنون، خاصة الأولى بالرعاية، وتم توزيع البطاطين على مراكز، بلقاس، نبروه، تمي الامديد، دكرنس، المنزلة، منية النصر، ميت غمر، أجا، السنبلاوين، المنصورة، في المرحلة الأولى حسب البرنامج الموضوع وسنبدأ المرحلة الثانية في باقي المراكز.

 







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الدقهلية

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