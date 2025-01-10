تناول الفشار أثناء اختيار الرئيس.. فيديو وزير الطاقة اللبنانية يثير الجدل

كتب عبد الوهاب الجندى

أثارت مشاهد متداولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لوزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، وهو يتناول "الفشار"، قبل وأثناء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد لبنان.

وظهر في الفيديو المتداول، وليد فياض، وهو يقف أمام البرلمان اللبناني ويتناول "الفشار" كما ظهر في فيديو أخر داخل البرلمان وأثناء الجلسة يتناول أيضا "الفشار".

وكانت الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية بدأت قبل ظهر الخميس بعد اكتمال النصاب، في حضور وفود إقليمية وأممية.

وأنهى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، أزمة الشغور الرئاسي بوصوله إلى قصر بعبدا بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في جلسة تاريخية عقدت الخميس، ليطوي بذلك صفحة أزمة سياسية استمرت عامين وثلاثة أشهر.

فبعد 12 جلسة انتخابية على مدى عامين، كان آخرها في 14 يونيو 2023، جميعها انتهت بالإخفاق، أعاد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير، لتتحول إلى محطة مفصلية في المشهد السياسي اللبناني.

وجاء انتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في أعقاب أجواء سياسية مشحونة وصراعات حادة بين القوى السياسية والطائفية، في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية في تاريخها الحديث، وعقب حرب مدمرة لم تضع أوزارها بشكل نهائي بعد، تاركة البلاد في حالة من الترقب والاضطراب.