تموين الغربية يضبط مخزنا بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية المغشوشة بزفتى

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين، من ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية المغشوشة منتهية الصلاحية، بدائرة مركز زفتي، وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بإدارة أحد الأشخاص بمدينة زفتى مخزن للأدوية البيطرية بدون ترخيص، وتصنيعه أدوية مغشوشة، فتشكلت حملة تموينية من إدارة تموين زفتى برئاسة أسامة سعدة مدير الإدارة، وأحمد عباس مدير الرقابة، ومحمد عبد العاطى، بالاشتراك مع هيئة الدواء.

وتم استهداف المخزن، وعثر على أدوية بيطرية "مضاد حيوى" منتهية الصلاحية وأدوية مغشوشة وعبوات غير مرخص بتداولها بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 2712 عبوة أدوية مضاد حيوى غير مرخصة وغير مصرح لها من وزارة الصحة، وبرميل دواء مذيب منتهى الصلاحية وعبوات فارغة تستخدم لتعبئه الأدوية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.