تعرف على نتائج المتابعات الميدانية بإدارتى تعليم إهناسيا وببا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات وانضباط العاملين بإدارتي التعليم بإهناسيا وببا ، للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وتم متابعة بعض الملفات الهامة بالأقسام المختلفة والتي من ضمنها (موقف تسليم أجهزة التابلت لطلبة المرحلة الثانوية- موقف سد العجز بهيئة التدريس بمدارس المركز-وموقف المدارس التي تحتاج إلى صيانة شاملة خلال العام المالي الجاري)، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التعليم والإدارات المعنية بالمديرية بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، واستيفاء حالات الغياب بالإدارتين ، وتكثيف المرور على الإدارات التعليمية والمدارس، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.