ترامب يكشف عن ترتيبات لعقد لقاء مع بوتين

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب - قبل اجتماع مع حكام جمهوريين، في مقر إقامته في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الجمع - "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني للمحادثات.



وعلق ترامب - بحسب وسائل إعلام أمريكية - على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي. لقد قال ذلك علنا حتى، ​​وعلينا أن ننهي تلك الحرب. إنها فوضى دموية".



وكان ترامب قد أعلن - سابقاً - أنه على علم باستعداد بوتين للتفاوض، لكنه يرى أن مثل هذه الاتصالات لن تكون ممكنة إلا بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.