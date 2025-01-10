اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب يكشف عن ترتيبات لعقد لقاء مع بوتين

الجمعة، 10 يناير 2025 03:08 م
ترامب يكشف عن ترتيبات لعقد لقاء مع بوتين ترامب
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.


وقال ترامب - قبل اجتماع مع حكام جمهوريين، في مقر إقامته في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الجمع - "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني للمحادثات.


وعلق ترامب - بحسب وسائل إعلام أمريكية - على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي. لقد قال ذلك علنا حتى، ​​وعلينا أن ننهي تلك الحرب. إنها فوضى دموية".


وكان ترامب قد أعلن - سابقاً - أنه على علم باستعداد بوتين للتفاوض، لكنه يرى أن مثل هذه الاتصالات لن تكون ممكنة إلا بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.







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