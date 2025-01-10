اليوم محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طما

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الجمعة التاسع من يناير 2025 قيام اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإفتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة طما شمال المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك استكمالاً لسلسلة افتتاحات " أسواق اليوم الواحد " بجميع مراكز المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية واقامة اسواق حضارية ، تنعكس ايجابيا على حركة التجارة وتحسين المنظر الجمالى لاحياء وشوارع المدن.

السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق "اليوم الواحد" إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بمشاركة 50 عارضًا ، والسوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات.

وعلى جانبا أخر تجرى حالياً المحافظة الاستعدادات الخاصة لإقامة معارض أهلاً رمضان ، وتشجيع العارضين والتجار على طرح كميات كبيرة من السلع بنسب تخفيض تتراوح من 20 % إلى 50%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ومراعاة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية سواء في المدن أو القرى.