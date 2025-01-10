الجيش الكونغولي يعلن استعادة السيطرة على مدينة نجونجو من أيدى "23 مارس" المتمردة

أ ش أ

أعلن الجيش الكونغولي أنه استعاد السيطرة الكاملة على مدينة نجونجو في إقليم ماسيسي في شمال مقاطعة كيفو (شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية)، من أيدي عناصر حركة 23 مارس المتمردة.



وقال سيلفان إيكينجي المتحدث باسم الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية - خلال إحاطة إعلامية حول التقدم في عمليات الدفاع عن الوطن على الجبهتين العسكرية والدبلوماسية في هذا الجزء من البلاد- :"إن القوات الموالية تتحرك بشكل جيد للغاية على الأرض، وقد تطورت بشكل جيد، وهي تسيطر على مدينة نجونجو بالكامل وكل المواقع المحيطة بها".



وأضاف إيكينجي، بحسب وكالة الأنباء الكونغولية، :"لقد تكبد العدو خسائر فادحة في الرجال والعتاد في كل مكان.. ونحن نطمئن الشعب الكونغولي على التصميم الثابت للقوات المسلحة للبلاد لوضع حد لهذا العدوان الذي طال أمده. إن اهتمامنا واصرارنا ينصب على استعادة كامل الأراضي المحتلة من قبل حركة 23 مارس".