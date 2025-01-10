إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وسيارة على طريق المحلة المنصورة

الغربية - مصطفى عادل

اصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم توك توك مع سيارة على الطريق الدائري المحلة المنصورة في الغربية، وتم نقل 3 حالات للمستشفي العام بينما رفضت حالتين النقل بالاسعاف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت 3 سيارات اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة بتوك توك، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، فتم نقل 3 منهم للمستشفى بينما رفضت حالتين النقل بالإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.