أسعار الدواجن وبيض المائدة اليوم الجمعة فى أسواق البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت أسواق محافظة البحيرة، استقرارا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا لآخر المستجدات التي تشهدها السوق المحلية.

وينشر اليوم السابع، أسعار الدواجن في محافظة البحيرة، حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 95 جنيها.

كما سجل متوسط سعر الدجاج الساسو 105 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو.

فيما استقرت أسعار بيض المائدة فى الأسواق بالبحيرة، ليستقر سعر كرتونة بيض المائدة عند 150 جنيها.

فيما دفعت مبادرات بداية، بسيارات متنقلة بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعى لبيع بيض المائدة بأسعار تنافسية وصلت إلى 145 جنيها للكرتونة.