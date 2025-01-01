مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان فى هجوم مسلح بالجبل الأسود

رامى محيى الدين - محمد جمال

قتل 7 أشخاص بينهم طفلان فى هجوم مسلح بالجبل الأسود، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن شرطة الجبل الأسود "مونتينيجرو"، الأربعاء، أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مطعم بالقرب من مدينة "سيتينيي".

وقالت قناة "فيجيستي" إن شجارًا وقع بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت أن 7 أشخاص قتلوا.

ولا يزال المشتبه به طليقًا، ولم تحدد الشرطة عدد القتلى والمصابين.

وأرسلت شرطة الجبل الأسود قوات خاصة إلى المنطقة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت في بيان "جميع وحدات الشرطة المتاحة موجودة على الأرض وتقوم بأنشطة في نطاق سلطاتها" للقبض على المشتبه به.