دراسة بريطانية: كل سيجارة تدخنها تقلل متوسط عمرك المتوقع 20 دقيقة

كتبت أمل علام

كشف موقع CNN الاخبارى أن دراسة بريطانية تشير إلى أن سيجارة واحدة تقلل من متوسط العمر المتوقع بنحو 20 دقيقة.

إذا كنت تفكر في اتخاذ قرار في العام الجديد بالإقلاع عن التدخين، فقد يكون من المفيد أن تعرف أن الأبحاث الجديدة تقول إنه يمكن أن يطيل متوسط العمر المتوقع، حيث يمكن لكل سيجارة يدخنها الشخص أن تقلل، في المتوسط، من متوسط عمره المتوقع بنحو 20 دقيقة، وذلك وفقاً لبحث جديد يعتمد على المدخنين البريطانيين.

وبعد الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعوامل أخرى، قدر الباحثون في جامعة لندن خسارة متوسط العمر المتوقع لكل سيجارة بنحو 17 دقيقة للرجال و22 دقيقة للنساء، وذلك في مقال افتتاحي نُشر في مجلة الإدمان .

وهذا يعني أنه إذا كان شخص ما يدخن علبة من 20 سيجارة يوميًا، فإن "20 سيجارة بمعدل 20 دقيقة لكل سيجارة تعادل خسارة ما يقرب من 7 ساعات من العمر لكل علبة"، حسبما قالت الدكتورة سارة جاكسون، الباحثة الرئيسية في مجموعة أبحاث الكحول والتبغ في جامعة لندن والمؤلفة الرئيسية للدراسة.

تشير الدراسة إلى أن التدخين لا يساعد على إنقاص الوزن، بل يؤدي إلى تراكم المزيد من الدهون في منطقة البطن.

وقالت جاكسون "إن الوقت الذي يضيعونه هو الوقت الذي كان من الممكن أن يقضوه مع أحبائهم وهم يتمتعون بصحة جيدة إلى حد ما، مشيرة إلى أن التدخين لا يؤثر على الفترة الأخيرة من حياتك والتي تميل إلى أن تكون في صحة أسوأ، بل يبدو أنه يؤدي إلى تآكل بعض الأجزاء الأكثر صحة نسبيًا في منتصف العمر، كما قالت "لذا عندما نتحدث عن فقدان متوسط العمر المتوقع، فإن متوسط العمر المتوقع يميل إلى أن يكون في صحة جيدة نسبيًا".

وتضمنت الدراسة، التي كلفت بها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، بيانات عن الوفيات بين الرجال من دراسة الأطباء البريطانيين وبيانات عن النساء من دراسة المليون امرأة. وتوصلت الدراستان إلى أن الأشخاص الذين يدخنون طوال حياتهم يفقدون في المتوسط نحو 10 سنوات من العمر مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا قط.

وعلى نحو مماثل، في الولايات المتحدة، من المقدر أن يكون متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقصر بـ 10 سنوات على الأقل من متوسط العمر المتوقع لغير المدخنين، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة .

وبشكل عام، تشير البيانات الجديدة من المملكة المتحدة إلى أن الضرر الناجم عن التدخين يبدو تراكميًا، وقد يعتمد مقدار العمر المتوقع الذي يمكن استعادته من خلال الإقلاع عن التدخين على عدة عوامل، مثل العمر ومدة تدخين الشخص.

وأوضحت جاكسون "فيما يتعلق باستعادة هذه الحياة المفقودة، فالأمر معقد، لقد أظهرت هذه الدراسات أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين في سن مبكرة للغاية - أي بحلول العشرينات أو أوائل الثلاثينيات - يميلون إلى أن يكون لديهم متوسط عمر متوقع مماثل للأشخاص الذين لم يدخنوا قط، ولكن مع تقدمك في العمر، تفقد تدريجيًا القليل من الوزن الذي لا يمكنك استعادته بعد ذلك بالإقلاع عن التدخين، كما قالت، "ولكن بغض النظر عن عمرك عند الإقلاع عن التدخين، سيكون لديك دائمًا متوسط عمر متوقع أطول مما لو كنت واصلت التدخين، لذا، في الواقع، في حين أنك قد لا تعكس الحياة المفقودة بالفعل، فإنك تمنع المزيد من فقدان متوسط العمر المتوقع".

وفي ورقتهم البحثية، كتبت جاكسون وزملاؤها أن الشخص الذي يدخن 10 سجائر يوميا ويتوقف عن التدخين في الأول من يناير قد يمنع فقدان يوم كامل من حياته بحلول الثامن من يناير، كما قد يمنع فقدان أسبوع كامل من حياته بحلول العشرين من فبراير وشهر كامل بحلول الخامس من أغسطس وبحلول نهاية العام، قد يكون قد تجنب فقدان 50 يوما من متوسط العمر المتوقع.

أضافت جاكسون: "إن الإقلاع عن التدخين هو بلا شك أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك، وكلما توقفت عن التدخين في وقت أقرب، كلما طالت مدة حياتك".

على الرغم من انخفاض معدلات التدخين منذ ستينيات القرن العشرين، يظل تدخين السجائر السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، حيث يقتل أكثر من 480 ألف أمريكي كل عام، ولكن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجدت دراسة منفصلة، نُشرت العام الماضي في مجلة Nature ، أن التدخين يمكن أن يكون له تأثيرات قصيرة وطويلة المدى على الجهاز المناعي للإنسان، مما يجعله عرضة لخطر الإصابة بالعدوى أو السرطان أو أمراض المناعة الذاتية، ووجدت الدراسة أيضًا أنه كلما زاد تدخين الشخص، كلما تغير استجابته المناعية، وعندما توقف المدخنون المشاركون في الدراسة عن التدخين، تحسنت استجابتهم المناعية على مستوى واحد، لكنها لم تتعاف تمامًا لسنوات، وفقًا للدكتور داراغ دافي، المشارك في تأليف الدراسة، والذي يقود وحدة المناعة الانتقالية في معهد باستور.