حمى الأرانب.. ارتفاع حالات التولاريميا بأمريكا بين الأطفال من سن 5 لـ 9 سنوات

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة Independent عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض "حمى الأرانب" النادر بنسبة تزيد عن 50% في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وقد تم الإبلاغ عن حالات من هذا المرض البكتيري القاتل في بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، إنه قد ارتفعت حالات الإصابة بمرض التولاريميا - وهو مرض معدٍ نادر ومميت في بعض الأحيان يُعرف أيضًا باسم "حمى الأرانب" - في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بين عامي 2011 و2022، كانت هناك زيادة بنسبة 56 % في متوسط المعدل السنوي للإصابة بعدوى التولاريميا مقارنة بالسنوات السابقة من 2001 إلى 2010، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال مسئولون صحيون، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2400 حالة خلال الإطار الزمني الأحدث نُشر مؤخرا في تقرير الأمراض والوفيات الأسبوعي، وكانت الحالات الأعلى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 9 سنوات، والرجال الأكبر سنا، والأمريكيين الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين.

وعلاوة على ذلك، فإن أغلب الحالات التي أبلغت عنها 47 ولاية جاءت من 4 ولايات فقط، وتم الإبلاغ عن نصف هذه الحالات تقريباً في ولايات أركنساس وكانساس وميسوري وأوكلاهوما.

وأضافت الصحيفة، إنه زادت حالات الإصابة بمرض التولاريميا، وهو عدوى بكتيرية خطيرة محتملة تُعرف أيضًا باسم "حمى الأرانب"، في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، موضحة، أن هذه القفزة جاءت إلى حد كبير نتيجة زيادة الإبلاغ عن الحالات المحتملة.

وقال مؤلفو التقرير: "قد تعكس هذه النتائج زيادة فعلية في الإصابة البشرية أو تحسنًا في اكتشاف الحالات وسط تغييرات في الاختبارات المعملية المتاحة خلال هذه الفترة"، مؤكدا أنه على الرغم من أن أعداد الحالات لا تزال منخفضة، فقد بلغ متوسطها 205 حالة سنويا بين عامي 2011 و2022.

يسبب مرض التولاريميا بكتيريا فرانسيسيلا تولارينسيس، ويمكن أن ينتشر إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، مثل الأرانب وكلاب البراري، وكذلك من خلال لدغات القراد أو ذباب الغزلان، عن طريق شرب المياه الملوثة واستنشاق الغبار الملوث.



تم تصنيف البكتيريا المسببة للعدوى على أنها عامل خطر من الدرجة الأولى، أو فئة المخاطر الأعلى، بناءً على إمكانية استخدامها كسلاح بيولوجي.



ارتفاع الاصابات فى امريكا

وقالت، إنه على الرغم من أن الأعراض تختلف، إلا أنها قد تشمل تقرحات الجلد، والالتهاب الرئوي، وتضخم الغدد الليمفاوية، والتي تكون مصحوبة بالحمى.

وتظهرعلامات المرض بعد مرور ما بين 3 إلى 5 أيام، وقد أفادت التقارير أن أغلب المرضى بدأوا في ظهور الأعراض لديهم بين شهري مايو وسبتمبر، موضحة، إنه لا يتوفر التطعيم ضد مرض التولاريميا بشكل عام في الولايات المتحدة، ويمكن علاج هذا المرض بالمضادات الحيوية، ومعدل الوفيات عادة ما يكون أقل من 2% - على الرغم من أنه قد يصل إلى 24%.

وقالت الدراسة، إن الحد من انتشار مرض التولاريميا سيتطلب تعليماً وقائياً مصمماً خصيصاً؛ كما سيتطلب التخفيف من معدلات الإصابة والوفيات مع تثقيف مقدمي الرعاية الصحية، وخاصة بين مقدمي الخدمات الذين يخدمون السكان المعرضين للإصابة، فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج المبكر والدقيق.