الأطعمة الغنية بالفلافانول أفضل وسيلة لتخفيف التوتر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة برمنجهام البريطانية أن التوتر مع الأطعمة الغنية بالدهون يضعف صحة الأوعية الدموية، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالفلافانول مثل الكاكاو والشاي الأخضر مواجهة هذه التأثيرات، وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "تايمز ناو".وأوصي الخبراء بتناول 400-600 مجم من الفلافانول يوميًا من الأطعمة مثل التوت والشاي والكاكاو المعالج بشكل بسيط لمقاومة التوتر.

يمكن للأطعمة التي نستهلكها خلال الأوقات العصيبة أن تؤثر بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية ورفاهتنا بشكل عام.

يلقي البحث الذي أجرته جامعة برمنجهام الضوء على كيف يمكن للتوتر مع الأطعمة الغنية بالدهون أن يضعف وظيفة الأوعية الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ. ومع ذلك، فإن دمج الأطعمة الغنية بالفلافانول، مثل الكاكاو والشاي الأخضر، قد يساعد في تخفيف هذه الآثار السلبية.

التوتر والأطعمة الغنية بالدهون وصحة الأوعية الدموية

كشفت الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون أثناء التوتر يمكن أن يعيق تعافي الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ.

أوضحت الدكتورة كاتارينا رينديرو، الأستاذة المساعدة بجامعة برمنجهام، أن الإجهاد غالبًا ما يدفع إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية، مما يؤدي إلى تفاقم إجهاد القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن مركبات الفلافانول الموجودة في الأطعمة مثل الكاكاو والتوت تظهر وعدًا في مواجهة هذا الضرر. وأكدت روزاليند باينهام، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الفلافانول معروف بدعم صحة القلب من خلال تحسين وظائف الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

الدور الوقائي للكاكاو

أثبتت الدراسة أن تناول مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول إلى جانب الأطعمة الدهنية يمكن أن يقلل بشكل كبير من التدهور الوعائي الناجم عن الإجهاد.

شهد المشاركون الذين تناولوا مشروبًا منخفض الفلافانول انخفاضًا بنسبة 1.29٪ في وظائف الأوعية الدموية، واستمر لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد الإجهاد.

في المقابل، شهد أولئك الذين تناولوا الكاكاو الغني بالفلافانول تحسنًا في وظائف الأوعية الدموية بعد 30 و90 دقيقة من تناول الطعام.

على الرغم من أن الفلافانول لم يحسن الحالة المزاجية أو توصيل الأكسجين إلى الدماغ بشكل مباشر في هذه الدراسة، إلا أنه أثبت فعاليته في حماية صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثون أن الأطعمة الغنية بالفلافانول يمكن أن تعكس الضرر الوعائي الناجم عن الأكل غير الصحي خلال الأوقات العصيبة.

توصيات تناول الفلافانول يوميًا

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج المزيد من الأطعمة الغنية بالفلافانول في نظامهم الغذائي، توصي الإرشادات بتناول 400-600 مجم من الفلافانول يوميًا. ويمكن تحقيق ذلك بكوبين من الشاي أو مزيج من التوت والتفاح ومسحوق الكاكاو عالي الجودة عند التسوق، اختر الكاكاو المعالج بشكل بسيط وغيره من المصادر الطبيعية للفلافانول.

أشار الأستاذ جيت فيلدهويزن فان زانتن، من جامعة برمنجهام أيضًا، إلى أن التغييرات الغذائية الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، وخاصة في إدارة التأثيرات الصحية للإجهاد في العصر الحديث.

بالنسبة للأفراد الذين لديهم أنماط حياة مزدحمة ويعتمدون على الوجبات السريعة، فإن إضافة خيارات غنية بالفلافانول يمكن أن توفر طريقة بسيطة وفعالة لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

7 أطعمة غنية بالفلافانول يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي

إليك سبعة أطعمة غنية بالفلافانول والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وإدارة التوتر:

- مسحوق الكاكاو: اختر الأصناف التي تتم معالجتها بشكل بسيط لزيادة محتوى الفلافانول.

- الشاي الأخضر: مصدر رائع لمضادات الأكسدة والفلافانول لدعم صحة القلب.

- الشاي الأسود: خيار ممتاز آخر لتناول الفلافانول يوميًا.

- التوت: التوت الأزرق والتوت الأسود والتوت الأحمر مليئة بالفلافانول الصحي للقلب.

- التفاح: وخاصة قشرته، الغنية بالفلافانول.

- العنب: يحتوي كل من الأصناف الحمراء والسوداء على مركبات الفلافانول.

- الشوكولاتة الداكنة: اختر الشوكولاتة عالية الجودة التي تحتوي على 70 % على الأقل من الكاكاو.