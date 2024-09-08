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83 شهيدا فى جهاز الدفاع المدنى بغزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضى

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:14 ص
83 شهيدا فى جهاز الدفاع المدنى بغزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بأن حصيلة شهداء جهاز الدفاع المدني فى قطاع غزة تصل إلى 83 شهيدا جراء الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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