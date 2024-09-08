7 معلومات عن الأرز وتطورات زراعته حتى الاعتماد على التكنولوجيا

كتبت ـ أسماء نصار - سارة وائل

يعد الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، فهو يشكل القوت الرئيسى لمليارات الأشخاص، على مر العصور، وشهدت زراعته تطورات كبيرة، بدءًا من الزراعة التقليدية المعتمدة على الأدوات اليدوية وصولًا إلى الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الزراعية المتقدمة.

وفي مصر يحتل الأرز مكانة عالية على خريطة الزراعة المصرية فهو محصول استراتيجى واستصلاحى هام لحماية شمال الدلتا من التسرب المحلى لمياه البحر، وذلك بالإضافة إلي أهميته فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة، ولا تخلو أي مائدة مصرية من طبق الأرز فهو الداعم الرئيسى لرغيف الخبز وفى بعض المناطق فى شمال الدلتا يعتمد السكان على الأرز فى الوجبات الثلاث.

وفيما يلي ينشر "اليوم السابع" أبرز معلومات حصاد محصول الأرز وفقا لمعهد المحاصيل الحقلية :

1- الأرز يحمى شمال الدلتا من تسرب مياه البحر.



2- يعد داعما رئيسيا لرغيف الخبز .



3- إنتاج 19 صنفًا تم استنباطها من 14 هجينا.



4- بلغت نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة 65%.



5- إنتاجية الفدان فى مصر 4 أطنان وهى من أعلى الإنتاجيات عالميًا.



6- تحديد 7 أصناف تتحمل نقص المياه وهم: جيزة 178 وجيزة 179 وهجين مصر1، وسخا سوبر 300 وسخا 104 وسخا 302 و303.



تم إنشاء مزارع مصرية أفريقية مشتركة لتقييم الأصناف والهجن المصري.