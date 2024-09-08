ننشر مواقيت الصلاة الأحد 8/9/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 25: 4
موعد صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء 8:28
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:30
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:02
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:21 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 6:57 م
وقت صلاة العشاء 8:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:16
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