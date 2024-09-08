ننشر مواقيت الصلاة الأحد 8/9/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 25: 4

موعد صلاة المغرب 7:10 م

موعد صلاة العشاء 8:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:30

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:35 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:02

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:21 م

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:25 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 6:57 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:02 م

موعد صلاة العشاء 8:16



