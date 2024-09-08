"مياه دمياط": كسر مفاجئ بخط طرد محطة رافع الشيخ سديد بطريق رأس البر الجديد

دمياط معتز الشربينى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن وقوع كسر مفاجئ بخط طرد محطة رافع الشيخ سديد على طريق رأس البر الجديد الواصل لمحطة توسعات رأس البر قطر 700مم grp والذى يخدم السنانية وقرية السواحل بكفر البطيخ.

وأعربت الشركة عن تأسفها لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لأنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة من سيارات الكسح لشفط مياه الصرف وتسهيل الحركة المرورية .

وتواجد فريق من الفنيين والمهندسين للعمل على انهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة او استفسارات من خلال رقم 125 من اى خط ارضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01013019333.

