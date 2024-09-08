مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 6 أشخاص مصرعهم ، بينما أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، بطريق القاهرة - الإسكندرية عند الكيلو 61، إتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العامرية العام بالاسكندرية، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضراللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق .