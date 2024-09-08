اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:02 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 6 أشخاص مصرعهم ، بينما أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، بطريق القاهرة - الإسكندرية عند الكيلو 61، إتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العامرية العام بالاسكندرية، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضراللازم  بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق .

 







حادث تصادم

تصادم تروسيكل

صحراوى البحيرة

محافظة البحيرة

مستشفى العامرية

حوادث البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة