اليوم السابع
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مصرع طالب وشاب غرقا في نهر النيل بأطفيح والوراق

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:15 ص
مصرع طالب وشاب غرقا في نهر النيل بأطفيح والوراق غرق شخص في النهر- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح، وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأطفيح، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، وتبين أنها لطالب تم تحديد هويته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب تم العثور عليها طافية بنهر النيل في الوراق  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات غرقه  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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