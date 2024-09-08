محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير وإعادة رصف شارع مصر وفتحه أمام حركة السيارات

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بفتح شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات بالشارع.



وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثان وثالث مدينة الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الشرطة، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والفروشات من شارع مصر، تمهيدًا لفتحه وتطويره وإعادة رصفه واستخدامه كمحور مروري أمام السيارات.

ووجه "أكرم" مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بعمل تصور متكامل للشارع بعد فتحه وتطويره، واستخدامه في حركة السيارات في أقرب وقت ممكن.