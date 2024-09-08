كل ما تريد معرفته عن قصة المقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول بمعابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

مقصورة تاريخية ساحرة تعود للملك سنوسرت الأول موجود في المتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وهي التي يطلق عليها "المقصورة البيضاء"، والتي تعود للأسرة 12 بالدولة الوسطى وتعتبر شاهد عظيم على التاريخ الفرعوني القديم، ونجح مسئولي معابد الكرنك في الحفاظ عليها وعرضها أمام سياح العالم داخل المتحف المفتوح

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء الأعزاء التاريخ الكامل للمقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول بمعابد الكرنك:-

1- الملك "سنوسرت الأول" هو من ملوك الأسرة الثانية عشرة في عهد الدولة الوسطى حوالي 1972- 1938 ق.م

2- المقصورة البيضاء تعود تاريخياً للملك سنوسرت الأول بالأسرة 12 للدولة الوسطي

3- المقصورة البيضاء مصنوعة من الحجر الجيري الجيد ومازالت تحتفظ حتي الآن ببقايا الألوان الظاهرة على كورنيش هذه المقصورة

4- المقصورة تعتبر من أصغر المقاصير التي بنيت لإستراحة المركب المقدس ومن أوائل المقاصير التي بنيت داخل معبد الكرنك

5- المقصورة بنيت للإحتفال باليوبيل الثلاثيني للملك "إحتفال الحب سد" حيث نقش بالنقش الغائرو البارز مظاهر الاحتفال بهذا العيد

6- سقف المقصورة البيضاء يحمله 16 عمود أربعة في الوسط ثم الاثنى عشر يحيطون بأجناب هذه المقصورة

7- توجد قاعدة للاستراحة المركب في وسط المقصورة ويوجد في الجانب الشرقي والغربي منحدر في كل جانب طريق صاعد

8- يوجد نقش على جانبي المقصورة من الخارج لمقاطعات مصر في الدولة الوسطي

9- نقشت مقاطعات مصر العليا فى الناحية الجنوبية ومقاطعات مصر السفلى من الناحية الشمالية ليعطي معلومات جغرافية مهمة عن الأقاليم المصرية

10- المقصورة البيضاء منقوش عليها مساحة كل مقاطعة وعاصمتها في الدولة الوسطي

11- المقصورة منقوش عليها إله النيل وزوجته وهما يقومان بعملية التقدمات وسقفها يمثل السماء بنجومها الزاهية والمميزة

12- المقصورة كانت مبنية في عصر الملك سنوسرت الأول بالجزء الداخلي لمعبد الكرنك بجوار قدس الأقداس الآن

13- في الماضي فككت أحجار المقصورة البيضاء ووضعت داخل البيلون الثالث الذي يرجع لعصر الملك " أمنحتب الثالث" الأسرة الثامنة عشر الدولة الحديثة

14- أعيد تركيب المقصورة بعد استخراج أحجارها من داخل البيلون الثالث في مكانها الآن في منطقة المتحف المفتوح من الناحية الشمالية الغربية للمعبد بواسطة المهندس الفرنسي (شفرييه) في منتصف القرن العشرين

15- المقصورة البيضاء تحوي أسماء عدة اماكن اقامها الملك سنوسرت الاول مثل "البحيرات – المقاصير – المعابد –الحصون"

16- المقصورة تحوي تفاصيل حكم سنوسرت الاول حوالي 42 الي 46 سنة منها 10 سنوات اشتراكا في الحكم مع والده امنمحات الاول

17- المقصورة تسرد تشييد سنوسرت الأول للعديد من الحصون التي اقامها في النوبة مثل " عنيبة – كوبان- اكور"

18- المقصورة البيضاء ترصد تاريح إرسال سنوسرت الأول في العام 38 من حكمه لبعثة إلي وادي الحمامات قوامها 17 الف عامل

19- المقصورة بها موقع دفن الملك سنوسرت في اللشت وذكرته قائمة تورين انه حكم 45 سنة وربما هو من قام بحفر القناة التي تربط النيل بالبحيرات المرة.



المقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول في معابد الكرنك



