ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") و ضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,260 مليون جنيه).