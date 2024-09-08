اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:59 ص
ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى " له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,260 مليون جنيه).







قرص مخدر

مخدرات

سلاح

امن القاهرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة