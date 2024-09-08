ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى " له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,260 مليون جنيه).