حياة كريمة.. تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظة سوهاج.. إنفوجراف

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة في تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، ويأتي مياه الشرب الصرف الصحى في مقدمة مستهدف المبادرة.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

من خلال الأنفوجراف التالى تعرف على ما تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية

1 – عدد القرى 7 قرى مخدومة بالصرف الصحى المتكامل لخدمة 75 ألف نسمة

2 – التكلفة الإجمالية لمشروعات الصرف الصحى المتكامل بالقرى الــ 7 بلغت 416 مليون جنيه.

3 – تم إنشاء عدد 3 محطات مياه شرب بطاقة 22 ألف متر مكعب يوم

4 – التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات بلغت 205 مليون جنيه.

5 – عدد وصلات صرف صحى 214 وصلة منزلية بإجمالى 181 قرية

6 – وصلات مياه الشرب 159 وصلة منزلية بإجمالى 181 قرية

7 – مشروع مد شبكات وتدعيم أنحدار صرف صحى بطول 9 كيلو متر.

8 – التكلفة الإجمالية لمشروع 15 مليون جنيه.

9 – إجمالي المشروعات بالجنيه 1882 مليون جنيه.