تفاصيل إحالة لصوص الهواتف المحمولة فى مصر القديمة للمحاكمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، متهمان إلى محكمة الجنح المختصة ، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة فى مصر القديمة.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، واعترفا بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "تم ضبطها"، وأقرا بالتصرف فى الهاتف بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية – له معلومات جنائية " تم ضبطه، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.



