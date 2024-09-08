تغطية إخبارية لليوم السابع تكشف تفاصيل إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مأرب باليمن

تغطية إخبارية جديدة يقدمها أحمد التايب حول تفاصيل إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مأرب باليمن، حيث أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إسقاط مسيرة أمريكية طيار من نوع "إم كيو 9″ وذلك أثناء قيامها بـ"أعمال عدائية" في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

وتابعت، "فيما شن الطيران الأمريكي البريطاني 3 غارات على محافظة إب اليمنية، حيث أوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة ميتم.



وتناولت التغطية أيضا قيام حزب الله بشن رشقة صاروخية على شمال اسـر ائيـل، حيث أفادت وسائل إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية مكثفة من لبنان باتجاه مستوطنات محيطة في إصبع الجليل شمال إسرائيل.