تعرف على أعمال تطوير وصيانة ميدان التحرير والمناطق المحيطة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة، من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعمال صيانة وتطوير لميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وتضمنت أعمال الصيانة طلاء الأعمدة والأسوار المحيطة بالميدان، ومراجعة الإنارة، وزيادة المسطحات الخضراء، واستبدال النخيل التالف، وزيادة المزورعات والورود بإضافة ما يقارب 23 ألف نبتة جديدة، وتجميل الأحواض بالأشكال الإسلامية والفرعونية وزهرة اللوتس، وإضافة رسومات هاردسكيب بما يتناسب مع معالم الميدان.



أعمال صيانة وتطوير لميدان التحرير

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير، ساهمت فى تحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والكباش الفرعونية، كما تم استحداث منظومة الإنارة الخارجية للمتحف المصري القديم بميدان التحرير.

وتم إنشاء نافورة بثلاث مستويات تحيط بالمسلة والكباش الفرعونية تتدلى منها المياه على جوانبها الرخامية، بشكل انسيابي، لتعطي شكلا جماليا رائعا يحيط بالمشهد الفرعوني للمسلة والكباش بالميدان، كما تمت زراعة المنطقة المحيطة بالنافورة ليتحول لونها للأخضر.



أعمال التطوير فى ميدان التحرير

وتم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل وزراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.