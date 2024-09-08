بتكلفه 31 مليون جنيه.. تعرف على أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية، التي تشهد إهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية في كافة القطاعات الموجودة، ومن ضمن القطاعات التي تحظى بأهتمام القيادة السياسية، هي قطاع الثروة الحيوانية من خلا الطب البيطرى، والذى يشهدا تقدما ملحوظا في تطوير المجازر على مستوى المحافظة.

واليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي بتكلفه 32 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :

1 - مساحة وتكلفة المجزر:

- المجزر يقع على مساحة 3500 متر.

- تكلفة تطوير المجزر بلغت 31 مليون جنيه.

2 - الخدمات المقدمة:

- المجزر يخدم مدينة سوهاج، القرى التابعة، حي شرق، وحي غرب سوهاج.

3 - أعمال التطوير:

- تطوير المبنى الإداري.

- إنشاء سور حول المجزر.

- إقامة 3 خطوط ذبح آلية: خط ذبح للعجول، وخط ذبح للأغنام.

4 - تعليمات المحافظ:

- سرعة الانتهاء من الأعمال.

- وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع.

- تحديد مدة زمنية للتشطيبات النهائية للأعمال الإنشائية.

- البدء فورا في الأعمال الكهروميكانيكية.



أعمال تطوير مجزر سوهاج العمومى



تطوير مجزر سوهاج العمومى



جانب من التطوير



جانب من تطوير المجزر



متابعة اعمال التطوير