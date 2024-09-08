بتكلفة مليار جنيه.. تطوير مستشفى مطروح العام ومركز القلب خلال الفترة المقبلة

مطروح – حسن مشالي

تواصل محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة، في الإعداد لبدء أعمال التطوير الشامل لمستشفى مطروح العام، ومركز قسطرة القلب في مطروح، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، لتطابق الكود الصحي والطبي، تمهيداً لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة أهالي مطروح وزوارها.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن ذلك يأتي ضمن المخطط الشامل للدولة، لتطوير الخدمات وتوفيرها في شتى المجالات، بالتزامن مع النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتتضمن أعمال تطوير المستشفى العام، إحلال وتجديد 5 مباني إدارية داخل المستشفي، مع توسعتها من خلال ضم مبنى مرفق الإسعاف المجاور للمستشفى ضمن أعمال التطوير، للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة مع الإعداد لدخول محافظة مطروح، المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة .

كما تشهد الفترة المقبلة إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بمطروح، في شارع علي حميدة، بمنطقة علم الروم.

على جانب آخر تشهد مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ، أعمال تطوير وتشغيلها في الجراحات العامة وجراحات العظام، بعد دعمها بالكوادر البشرية من القطاع العلاجى بوزارة الصحة، وإضافة وحدة غسيل كلوى متميزة بالمستشفي، مع إنشاء سكن للأطباء في محيط المستشفي، وتم اعتماد الرسومات الهندسية، بعد العرض علي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.