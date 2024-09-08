بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 375 لسنة 2024 بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 22-9-2024 حتى 30-6-2025 وذلك على النحو التالى:
- القاضى/ محمد نصر سيد أحمد نصر- رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضى/ محمد محمد مصطفى سالم-رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضى/ محمد أحمد أبو زيد سليم-رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
- القاضى/ حسين عبد الكريم حسين قنديل- رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
- القاضى/ فكرى صادق إبراهيم غانم- رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضى/أحمد محمد إسماعيل الماجرى-رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.
- القاضى/ مجدى أحمد محمد مصطفى-رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
- القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان-رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
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